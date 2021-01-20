В Антарктиду отправилась украинская экспедиция, перед которой поставили "очень непростые задачи"

На станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде 20 января отправилась очередная сезонная экспедиция, главной задачей которой станет обновление значительной части систем жизнеобеспечения станции.

«В условиях удаленного островка посреди океана эти задачи крайне непросты», — констатировал глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в Facebook Национального антарктического центра.

Так, чтобы заменить дизельное хозяйство, сначала полярникам предстоит обустроить новые железобетонные конструкции, рассчитанные на длительные морозы и высокую влажность. На них нужно смонтировать новый подъемный кран, способный поднимать многотонный груз. И только после этого можно будет провести замену дизель-генераторов, которые дают тепло и свет для станции.

Между тем научный отряд продолжит изучать, как наземные и морские экосистемы реагируют на изменения климата в регионе. Ученые отберут пробы и выполнят анализ состава фитопланктона.

Отдельное направление будет касаться изучения уникальных сосудистых растений Антарктиды — щучника и жемчужниц. Ученые планируют исследовать микроклимат в районе распространения этих растений, а также получить дополнительные данные о механизмах их «перемещения» птицами и другими переносчиками.

В то же время исследоваться динамика роста старожилов региона — многотысячелетних моховых банков: насколько они здоровы и как реагируют на экспансию пингвинов дженту (те в результате глобального потепления расширили свой ареал далеко на юг, в частности, стали самым массовым видом пингвинов вокруг «Вернадского»).

По данным Громадське, 20 января в Антарктиду отправилась первая группа полярников из 18 человек — инженерный отряд и часть ученых. Вторая часть сезонного отряда отправится в Антарктиду через месяц — до восьми человек. И уже третьим рейсом будет смена основной экспедиции.

Напомним, 8 мая 2020 года на станции покончил с собой украинский полярник Василий Омелянович. Его тело не могли отправить на родину в течение полугода.



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