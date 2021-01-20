«Под воздействием нашего аппарата увеличивается содержание кислорода в крови человека»

— В тропических широтах происходит около 80 процентов гроз, возникающих на Земле, — говорит кандидат медицинских наук доцент Таврийского национального университета имени В. И. Вернадского Александр Федорич (на фото в заголовке). — Благодаря грозам там много атмосферного электричества. Это натолкнуло меня на мысль, что биосферное электричество наряду с обилием тепла и влаги создает в тропиках особо благоприятные условия для развития всего живого.

Частые грозы в тропиках создают благоприятные условия для развития всего живого

Для проверки этой гипотезы я со своим другом — инженером-изобретателем Александром Дяченко — сконструировал аппарат, который генерирует такое атмосферное электричество. Результаты продолжительных испытаний нашего опытного аппарата показали, что под его воздействием растения растут в 2—4 раза быстрее (это при том, что прибор включаем всего два часа в сутки — по часу утром и вечером). Два года назад с этой технологией мы стали победителями конкурса стартапов «Сикорский челлендж». Испытания, которые мы проводили на себе, показали, что наш аппарат помогает поддержать и восстановить силы организма человека, снять стресс. Под его воздействием на несколько процентов повышается сатурация (насыщенность крови кислородом).

Инженер-изобретатель Александр Дяченко демонстрирует аппарат, который генерирует атмосферное электричество

— Александр Федорич презентовал мне этот аппарат, и я использую его у себя дома, — говорит доцент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины кандидат химических наук Валентина Галимова. — Весной прошлого года я посеяла в специальных лотках семена огурцов. Обычно семена огурцов прорастают на 5—6 день. Один из лотков я поставила на подоконнике в комнате, в которой включила аппарат Федорича. На следующее утро уже появились ростки. А в лотке, который оставила в другой комнате, они взошли в обычные сроки. Я проводила подобные опыты с сельдереем, перцами, помидорами…

Аппарат влияет на сроки развития растений и вкусовые качества, а также размер плодов

— Эксперименты показали, что с помощью варьирования настроек аппарата мы можем точечно влиять, например, на вкусовые качества плодов в ходе их созревания, — продолжает Александр Федорич. — Есть настройки аппарата, позволяющие ускорить рост трав, процесс созревания плодов, увеличить содержание в растениях эфирных масел, усилить развитие корневой системы.

Кстати, излучение аппарата не превышает допустимых норм, он имитирует естественные для тропиков природные процессы, поэтому его можно считать абсолютно безопасным. В 2019 году мы передали наши аппараты военным для испытаний и получили от них положительные отзывы о том, что он позитивно влияет на физическое и психологическое состояние военнослужащих. Также этот прибор помогает уменьшить аппетит. Ведь спокойному человеку не нужно «заедать» свои стрессы. Пользователи таких устройств начинают заметно худеть.

Наша технология запатентована, уже отработана методика ее применения. Зарегистрировали торговую марку «Віталізатор». В этом году мы планируем начать мелкосерийное производство аппаратов. Они будут двух типов: для повышения производительности в растениеводстве и для снижения аппетита у людей.

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