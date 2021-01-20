28.12 / 28.34 33.91 / 34.32
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Археологи нашли два уникальных скелета в Британии

14:47 20 января 2021
скелеты

Возле города Навенби в Великобритании археологи наткнулись на два скелета. Находка совершенно определенно относится к железному веку — периоду с 800 года до н. э до 43 года н.э. Скелеты достаточно хорошо сохранились, кроме того, рядом были обнаружены фрагменты керамики и элементы небольших строений, сообщает BBC.

Уникальную находку ученые сделали, когда изучали местность возле Навенби, перед тем, как дать разрешение на прокладывание там нового водопровода.

Скелеты переданы для изучения специалистам-археологам в Ноттингеме и Кембридже. Раскопки на месте планируется продолжить, а прибытие тяжелой строительной техники откладывается до весны.

Участники археологических раскопок ожидают новых сенсационных находок, поскольку на месте будущего водопровода проходила важная дорога времен Римской империи, соединяющая Лондон и Йорк, а поблизости и раньше находили исторические артефакты эпохи викингов и римлян.

Фото bbc.com, thelincolnite.co.uk

260

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Полякова

Хохочущая Оля Полякова в бикини устроила крещенские купания на Мальдивах

анатолий евдокименко

Особый случай: сын Софии Ротару показал отца

Оксана Марченко

Запиналась и подглядывала: Оксана Марченко не сумела выучить небольшой стих

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер