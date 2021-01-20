Археологи нашли два уникальных скелета в Британии

Возле города Навенби в Великобритании археологи наткнулись на два скелета. Находка совершенно определенно относится к железному веку — периоду с 800 года до н. э до 43 года н.э. Скелеты достаточно хорошо сохранились, кроме того, рядом были обнаружены фрагменты керамики и элементы небольших строений, сообщает BBC.

Уникальную находку ученые сделали, когда изучали местность возле Навенби, перед тем, как дать разрешение на прокладывание там нового водопровода.

Скелеты переданы для изучения специалистам-археологам в Ноттингеме и Кембридже. Раскопки на месте планируется продолжить, а прибытие тяжелой строительной техники откладывается до весны.

Участники археологических раскопок ожидают новых сенсационных находок, поскольку на месте будущего водопровода проходила важная дорога времен Римской империи, соединяющая Лондон и Йорк, а поблизости и раньше находили исторические артефакты эпохи викингов и римлян.

Фото bbc.com, thelincolnite.co.uk

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