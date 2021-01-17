28.11 / 28.28 33.81 / 34.17
Киев: -14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Ну, Маск, погоди! Компания основателя Amazon планирует на весну первый космический полет с экипажем

16:58 17 января 2021
Запуск капсулы

Аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная главой Amazon Джеффом Безосом, планирует провести весной 2021 года первый полет с экипажем на борту.

Накануне был завершен четырнадцатый испытательный запуск ракеты-носителя и капсулы New Shepard. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CNBC.

Следующий испытательный полет «стабильной конфигурации» (это означает, что компания не будет вносить какие-либо серьезные изменения в конструкцию корабля) должен состояться в течение ближайших шести недель, а точнее — до конца февраля. Еще через шесть недель, в начале апреля, New Shepard запустят в космос уже в людьми.

Представители Blue Origin отказались комментировать полученную CNBC информацию.

Напомним, что именно основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в начале января сместил Джеффа Безоса с почетного первого места в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

Dan Balan

"Мурашки по коже": Dan Balan запустил собственный лейбл и показал его первую песню

максим грачевский

"На органы не пустят": стало известно, что будет с сыном Грачевского из-за миллиардного долга

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Осталось заплатить Усику: Джошуа и Фьюри договорились о бое на Ближнем Востоке

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер