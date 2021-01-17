Ну, Маск, погоди! Компания основателя Amazon планирует на весну первый космический полет с экипажем

Аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная главой Amazon Джеффом Безосом, планирует провести весной 2021 года первый полет с экипажем на борту.

Накануне был завершен четырнадцатый испытательный запуск ракеты-носителя и капсулы New Shepard. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CNBC.

Следующий испытательный полет «стабильной конфигурации» (это означает, что компания не будет вносить какие-либо серьезные изменения в конструкцию корабля) должен состояться в течение ближайших шести недель, а точнее — до конца февраля. Еще через шесть недель, в начале апреля, New Shepard запустят в космос уже в людьми.

Представители Blue Origin отказались комментировать полученную CNBC информацию.

Напомним, что именно основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в начале января сместил Джеффа Безоса с почетного первого места в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter