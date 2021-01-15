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Наука и технологии

Разбил крестоносцев: археологи обнаружили в Турции важную для науки могилу

9:41 15 января 2021
Место раскопок

В Турции обнаружили могилу султана — победителя крестоносцев. Как сообщает издание Daily Sabah, место погребения Кылыч-Арслана I, а также его дочери Саиде Хатун, найдено археологами из Университета Дикле в юго-восточной провинции Диярбакыр. Захоронение находилось на глубине двух метров. Раскопки велись на площади 35 квадратных метров в течение девяти дней.

Обнаружение могилы, как надеются ученые, прольет новый свет на исторические события этого региона.

Кылыч-Арслан I был сельджукским правителем султаната Рум, прийдя к власти в 1092 году. Он стал первым мусульманским полководцем, сражавшимся против крестоносцев.

В 1097 году, в начале Первого крестового похода, Кылыч-Арслан разбил ополчение христиан под предводительством Петра Пустынника. Однако ничего не смог сделать с армией Готфрида Бульонского, который в итоге захватил Иерусалим.

Наибольших успехов Кылыч-Арслан I достиг в 1101 году, когда уничтожил три новоприбывших христианских войска. После этого крестоносцы изменили путь для прохода в Палестину, минуя опасный султанат.

Кылыч-Арслану I удалось подчинить себе большую часть восточной Анатолии. Остаток жизни он провел в борьбе со своими мятежными эмирами и погиб в 1107 году во время одной из битв, утонув в притоке Евфрата.


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