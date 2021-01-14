Метровый кабан: археологи обнаружили древнейший наскальный рисунок

В пещере на индонезийском острове Сулавеси местные археологи и их австралийские коллеги обнаружили изображение дикой свиньи, которое они считают древнейшим фигуративным наскальным рисунком в мире. Существуют наскальные изображения и постарше — до 73 тысяч лет, однако они были абстрактными, представляя собой просто пересекающиеся линии.

Возраст рисунка, как сообщает, France24, с помощью метода уран-ториевого датирования был оценен по меньшей мере в 45 500 лет. Открытие было описано в научном журнале Science Advances.

Нарисованный красной охрой кабан, как сообщает археолог Максим Оберт из Университета Гриффита, была найдена в пещере Леанг Булу Сипонг. Она была частью целого панно, прочие фрагменты которого, где изображены еще две свиньи, сохранились хуже.

Кабан изображен в натуральную величину. Его размеры — примерно 136 на 54 сантиметра. Возле него есть два отпечатка человеческих рук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в джунглях Амазонки нашли десятки тысяч наскальных рисунков возрастом 12 500 лет.

Фото YouTube



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