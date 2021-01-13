Названы даты мощных магнитных бурь

С 17 по 20 января астрофизики прогнозируют ближайшую магнитную бурю, а следующая ожидается в самом начале феврале. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Ученые отмечают, что магнитные бури будут постепенно усиливаться. Это связано с тем, что Солнце вошло в «25-й цикл», и теперь его активность растет, а пик будет достигнут в 2025 году.

В эти дни у многих может возникать аритмия сердца, шум в ушах, скачки давления и психическая неуравновешенность. Это особенно касается людей с метеозависимостью.

Причем проблемы возникают и у людей, считающих себя здоровыми, — их могут одолевать усталость, бессонница, головная боль.

Ранее сообщалось. что усиление магнитных бурь вызвано выбросами солнечного вещества.

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