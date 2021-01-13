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Наука и технологии

«Самый крупный клад монет позднего Средневековья»: археологи нашли тайник возле Будапешта

11:19 13 января 2021
Клад

Недалеко от венгерской столицы Будапешта археологи обнаружили клад — около семи тысяч серебряных и золотых момент времен позднего Средневековья.

Как сообщает «Мукачево.нет», эта находка считается самым крупным кладом монет позднего Средневековья, когда-либо найденным на территории округа Пешт.

Древнейшая из найденных момент датируется II веком — это серебряный денарий Луция Вера, императора Римской империи (161−169 годы). Также найдены несколько золотых монет времен венгерского короля Матяша I Корвина (1458−1490 годы) и серебряных времен Владислава II Ягелона (1490−1516 годы) и Лайоша II (1516−1526 годы), а также ватиканский денарий времен папы Пия II, считающийся очень редкой монетой.

Археологи утверждают, что в то время, когда клад был захоронен (примерно в 1520 году), на эти деньги можно было бы купить 7 лошадей, а сегодня — престижный автомобиль.

Отмечается, что монеты лежали в горшке, который, очевидно, был разбит трактором, работавшим в поле осенью — плуг потянул монеты за собой, но тракторист их не заметил.

Напомним, что недавно ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук на раскопках обнаружили тысячи артефактов, возраст которых насчитывает почти 900 лет.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay.

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