Илон Маск восторженно написал о Сергее Королеве – его попросили сделать это на украинском языке
Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на пост «Роскосмоса» о 114-м дне рождения известного конструктора Сергея Королева.
«Он был великолепен», — написал по-русски под этим сообщением Илон Маск.
Один из интернет-пользователей предложил бизнесмену написать эту фразу по-украински — знаменитый конструктор, ставший одним из основных создателей ракетно-космической техники, родился в Житомире.
Напомним, что не так давно основатель американской космической компании SpaceX пообщался с родственниками Сергея Королева — об этом Илон Маск сообщал в Twitter, написав фамилию конструктора по-украински и по-русски и назвав его «одним из лучших».
Фото Сергея Королева из Википедии.182
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