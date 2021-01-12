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Наука и технологии

Илон Маск восторженно написал о Сергее Королеве – его попросили сделать это на украинском языке

14:54 12 января 2021

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на пост «Роскосмоса» о 114-м дне рождения известного конструктора Сергея Королева.

«Он был великолепен», — написал по-русски под этим сообщением Илон Маск.

Один из интернет-пользователей предложил бизнесмену написать эту фразу по-украински — знаменитый конструктор, ставший одним из основных создателей ракетно-космической техники, родился в Житомире.

Напомним, что не так давно основатель американской космической компании SpaceX пообщался с родственниками Сергея Королева — об этом Илон Маск сообщал в Twitter, написав фамилию конструктора по-украински и по-русски и назвав его «одним из лучших».

Фото Сергея Королева из Википедии.

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