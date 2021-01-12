Взрыв метеорита над Камчаткой попал на видео

В социальные сети попало видео с метеоритом, который на Камчатке зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов.

На записи видно, как объект не долетает до земли и разрушается. В Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» информагентству «Кам 24» подтвердили, что зафиксировали вхождение объекта в атмосферу.

Объект заметили в районе западного побережья Камчатки. Отмечается, что перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд.

Ученые предполагают, что диаметр объекта не превышал 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1−5 килотонн тринитротолуола (ТНТ).

Напомним, что в ночь с 2 на 3 января земляне могли наблюдать зрелищное явление — метеорный поток Квадрантиды.

Фото с Pixabay.

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