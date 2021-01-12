Неожиданная археологическая находка оказалась под автостоянкой в Британии

В английском Манчестере, недалеко от вокзала Пикадилли, под автомобильной парковкой археологи обнаружили остатки общественной купальни XIX века. Об этом сообщает ВВС.

Предполагается, что в «банях Мэйфилд» принимали ванну местные рабочие-текстильщики, которые там же стирали одежду.

Несмотря на «плебейское» предназначение купален, строение было отделано изящной плиткой.

«Мы знали, что будем раскапывать, но не ожидали, что плитки будут в таком хорошем состоянии, они потрясающие», — сказал руководитель проекта в Салфордском университете Грэм Моттерсхед.

Бани были открыты в 1857 году на нынешней Бэринг-стрит, и стали третьими общественными банями в Манчестере.

По оценкам заместитель директора отдела археологии Салфордского университета Яна Миллера, до посещения общественных бань текстильщики жили в стесненных антисанитарных условиях и стирали одежду в использованной воде для ванн.

«Общественные бани изменили правила игры для здоровья рабочего класса, поддержание чистоты и чистая одежда были важны для общественного здоровья», — констатировал он.

Напомним, ранее в Израиле при уборке национального парка Ницаны археологи обнаружили надгробие женщины, которая жила около 1400 лет назад. Надпись на камне нанесена на древнегреческом языке и гласит: «Пресвятая Мария, которая вела непорочную жизнь». Указана также дата смерти женщины: 9 февраля.

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