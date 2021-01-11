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Наука и технологии

«Пресвятая Мария»: археологи случайно нашли уникальный древний могильный камень в Израиле

17:04 11 января 2021
Надгробный камень

В Израиле археологи обнаружили надгробие женщины, которая жила около 1400 лет назад. Об этом сообщает Haaretz.

Найденный камень датируется концом шестого — началом седьмого веков нашей эры. Его обнаружили при уборке национального парка Ницаны. При этом надпись на древнегреческом языке гласит: «Пресвятая Мария, которая вела непорочную жизнь». Указана также дата смерти женщины: 9 февраля.

«Ницана считается ключевым местом для изучения перехода от византийского периода к раннему исламу», — отмечает специалист по древностям.

Обнаруженную надгробную плиту присоединят к другим, принадлежавшим христианам и найденным в ходе раскопок.

Ранее сообщалось, что на раскопках в Польше нашли кольцо, принадлежащее княжне Марии, которая была правнучкой Ярослава Мудрого.

Фото: Haaretz

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