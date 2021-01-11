Ученые обнаружили «чужой» ген в человеческой ДНК

В ДНК современного человека могла попасть часть древних генов неизвестных предков.

Как сообщает «Популярная механика», ученые сопоставили геномы современных людей, неандертальцев и денисовцев (Homo denisovensis — вымерший подвид или вид людей, известен по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края России), обнаружив ДНК неизвестного предка у Homo denisovensis, которая составляет один процент их генома.

Отмечается, что долгое время ученые считали, что современных людей, денисовцев и неандертальцев ничего не объединяет. Однако десятилетие назад исследователи обнаружили ДНК денисовцев и неандертальцев у многих современных людей (за исключением народов Африки).

«Ученые из США обнаружили, что около трех процентов генома неандертальцев произошло от скрещивания с другой древней человеческой группой примерно 300 тысяч лет назад. Наряду с этим выводом команда также определила, что один процент генома денисовцев, по-видимому, произошел от неизвестного и более отдаленного вида. Более того, до 15 процентов от этого древнего генетического материала, вероятно, было передано современным людям», — говорится в сообщении.

Исследователи не знают от какого вида произошли эти фрагменты ДНК, однако подозревают, что они, возможно, идут от Homo Erectus (человек прямоходящий) — древнем виде гоминид, который впервые появился около двух миллионов лет назад.

Напомним, что недавно группа ученых из Института археологии и этнологии Польской академии наук обнаружила во время раскопок артефакты, возраст которых насчитывает почти 900 лет

Фото из Википедии.

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