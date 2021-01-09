"Послание" из Киевской Руси: в Польше нашли кольцо правнучки Ярослава Мудрого

Группа ученых из Института археологии и этнологии Польской академии наук, проводящая раскопки в поле недалеко от деревни Слушкув, обнаружила тысячи артефактов, возраст которых насчитывает почти 900 лет, пишет MK.RU.

В частности, археологами был обнаружен керамический сосуд с денариями, общий трофей состоял из 6500 серебряных монет, разложенных в льняных мешочках, серебряных слитков и 4 колец, два из которых были обручальными.

«Кольца, вероятно, были сделаны из драгоценных камней, отполированных полукругом. Они дополнительно декорированы золотыми гранулами. Кольцо большего размера коническое и многоугольное, а кольцо меньшего размера сделано как стержень с пробитыми отверстиями», — сказал археолог Дариуш Вычулковский.

На одном из перстней есть надпись: «Господи, помоги твоей слуге Марии». По мнению исследователей, кольцо принадлежало русской княжне по имени Мария, которая была родственницей Сбыславы Святополковны, чей отец был Великим князем Киевским Святополком.

Матерью Сбыславы была, по всей видимости, представительница чешской династии Пржемысловичей, вышедшая замуж за Святополка. Сбыслава упоминается в Повести временных лет, где говорится что Сбыслава была отправлена в 1102 году в Польшу для свадьбы с Болеславом Кривоустым. Последний вёл междоусобную борьбу со своим единокровным братом Збигневом и желал заполучить союзников в лице киевских и венгерских князей. Свадьба со Сбыславой состоялась зимой 1102/1103 годов.

«Мы знаем, что в то время женой Болеслава была русская принцесса по имени Сбыслава. Согласно литературе, у нее должна была быть сестра Мария, которая была замужем за Петром Влостовичем, польским дворянином и правителем части Силезии», — пояснил доктор Кендзерский.

После поимки князя Володара Перемышльского Петром Влостовичем считается, что улов, возможно, был частью приданого, предназначенного для Марии, которое было спрятано недалеко от Слушкова. Профессор Адриан Юсупович из Института истории Польской академии наук в Варшаве предполагает, что: «Положение и имущество ее мужа, возможно, побудили ее отдать приданое, к которому позже присоединилось обручальное кольцо. Возможно, клад был зарыт в 1145/1146 году во время побега Петра Влостовича из Польши.

Таким образом, эта Мария была дочерью Олега Святославича, князя Волынского, который был внуком Ярослава Мудрого.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве в Софийском соборе были обнаружены портреты князя Владимира и его сыновей, в том числе Ярослава Мудрого.

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