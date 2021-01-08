SpaceX вывел на орбиту турецкий спутник

В пятницу, 8 января, ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A. Об этом сообщает НВ.

Запуск был произведен со стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Космический аппарат имеет массу 3,5 тонны и обеспечивает предоставление услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Турецкий спутник создала корпорация Airbus Defence and Space. Аппарат будет использовать оператор спутниковой связи Turksat.

Спутник обеспечит коммерческого ТВ- вещанием Турцию, страны Европы, Ближний Восток и север Африки.

Против запуска спутника протестовали под офисом SpaceX, так как аппарат будет использоваться и в военных целях. Он значительно расширит диапазон военных операций с применением беспилотников, усилит помехозащиту, обеспечит прямую трансляцию целей в высоком разрешении и оперативное управление высокоточными боеприпасами.

Несмотря на протесты, ракета была запущена.

Ранее сообщалось, что при испытаниях взорвался прототип корабля Starship.

Фото: скриншот видео

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