Защищает от ковида и выявляет симптомы: украинские школьники создали уникальную маску

Учащийся Днепровского лицея информационных технологий Артем Киселев со своей командой создал оснащенную электроникой маску, которая замеряет пульс, частоту дыхания, насыщенность крови кислородом, температуру тела и выдыхаемого человеком воздуха. Эти данные позволяют диагностировать острые респираторные заболевания, в том числе COVID-19.

— Представьте, врачи и медсестры в больнице или, скажем, продавцы в супермаркете получили созданные нами маски, — рассказал «ФАКТАМ» о разработке Артем Киселев. — Показатели с датчиков, которыми оснащена маска, передаются на смартфон. Можно сделать так, что эта информация с каждого смартфона будет поступать в единую базу данных. Таким образом появится возможность отслеживать состояние здоровья всего коллектива, оперативно выявлять сотрудников, у которых появились признаки ковида или другого острого респираторного заболевания.

— Вся электроника вашего устройства размещается непосредственно на маске?

— Нет. Одна часть на маске, другая — на теле и на одежде. Но мы продолжаем совершенствовать нашу разработку. Одна из задач — уменьшить вес и размеры устройства, сделать его более удобным (эргономичным), а также разместить всю электронику непосредственно на маске.

— Вы ее уже испытывали?

— Да. Причем тестирование проходило при участии врача-эпидемиолога Надежды Марченко. Испытывали маску на мне: я носил ее несколько часов, приседал в ней… Она не спадала, блок, в котором помещены аккумулятор и микроконтроллер, надежно держался на футболке.

Но еще предстоят клинические испытания на большой группе добровольцев. Для этого нужно изготовить опытную партию масок. Денег на это у нас пока нет. Так что ищем спонсора. Себестоимость одной маски 500 гривен (это без учета работы).

— Сколько времени маска работает на одном заряде батареи?

— Около недели.

— Когда вы приступили к созданию уникальной маски?

— В апреле 2020 года я занялся поиском информации о том, как с помощью электронных устройств диагностировать заражение человека коронавирусной инфекцией. Перечитал большое количество литературы. Мне стало ясно, что диагностировать COVID-19 и другие ОРЗ можно путем измерения и анализа частоты сокращения сердца (пульса), сатурации (насыщения кислородом) крови, температуры тела и воздуха, который выдыхает человек. Пришла идея создать многоразовую маску, оснащенную датчиками, которые снимают эти медицинские показатели.

В начале лета проходил хакатон «Дети против коронавируса». Моя маска заняла на нем первое место. Таким образом я выиграл деньги на начало реализации следующего проекта — создание робота, которого 9 января мы презентуем на самом представительном в мире конкурсе по робототехнике FIRST Robotics Competition, финал которого состоится в США. Команду для разработки робота я организовал в августе. Для этого проекта мы нашли спонсора. Наш робот обошелся в 4,5 тысячи долларов.

— Сколько человек в команде?

— Порядка 20. Большинство из них учатся в нашем лицее. Половина команда занимается непосредственно техникой, программированием, половина — вопросами маркетинга, пиара… Команда работает как с роботом, так и с маской.

Отзыв о тестировании изобретения Артема Киселева и его команды мы попросили дать врача-эпидемиолога Надежду Марченко, участвовавшую в испытаниях разработки.

— В ходе тестирования изобретения мы предположили, что параметры, которые фиксируют датчики маски, могут дать врачам дополнительные возможности контроля за состоянием здоровья пациентов с COVID-19. Это особенно ценно для людей, которые лечатся дома под наблюдением семейных врачей, — заявила «ФАКТАМ» Надежда Марченко. — В перспективе, по задумке разработчиков, информация с датчиков маски будет в онлайн-режиме передаваться на смартфон лечащего врача. Благодаря этому доктор сможет оценивать жизненно важные показатели: температуру тела пациента, сатурацию, пульс. Вся информация сохраняется в памяти смартфона, и врач сможет анализировать, как изменяются показатели в течение суток, нескольких дней. Важно, что заболевший человек, находясь в маске, не только сможет контролировать состояние своего здоровья, а также снизит вероятность передачи вирусной инфекции окружающим. Кроме того, сама маска и датчики — многоразового использования и при этом легко очищаются и дезинфицируются. На мой взгляд, это изобретение полезно и перспективно.

На фото в заголовке: «Предстоят клинические испытания маски на большой группе добровольцев», — говорит Артем Киселев



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