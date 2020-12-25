Больше никаких оленей: Lexus представил новые "сани" для Санта-Клауса

Lexus презентовал концептом Lexus HX Sleigh Concept, предназначенный для облегчения жизни Санта Клауса. Дизайнеры решили, что любимому во всем мире бородачу не помешает быстрый транспорт, сообщает Telegram-ресурс Автомобилист.

К тому же предложенные Санте сани получились яркими и космически-обтекаемыми. Передняя часть авто включает решетку с искусственным шпинделем, узкие фары и угловые светодиодные дневные ходовые огни, а задняя часть повторяет дизайн обновленного Lexus IS, включая его багажник и задние фонари.

Там же размещены реактивные двигатели.

В дополнение HX Sleigh Concept оснащен системой Climate Concierge with Neck Warmer, сенсорным дисплеем со встроенной системой управления воздушным движением и эксклюзивной аудиосистемой Surround Sound от Марка Левинсона.

Напомним, Санта-Клаус передвигается не только на санях. Так, накануне в городе Рио-Линда в округе Сакраменто (американский штат Калифорния) пожарным пришлось сказочного героя, который решил полетать на мотопараплане, но запутался в линии электропередач.

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