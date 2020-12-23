«Одесский гений»: кто такой Леонид Радвинский и как стал миллиардером

Популярными сервисами OnlyFans и MyFreeCams, которые позволяют продавать в сети «горячие фото», владеет выходец из Одессы, а ныне гражданин Америки — 38-летний Леонид Радвинский.

Как пишет onlyfans.baza.io, «Лео» — миллиардер и самый влиятельный на данный момент человек в порно-индустрии, а также «визионер, благодаря которому интернет сейчас выглядит так, как мы привыкли: с кучей спама, фишинговыми письмами, бесконечными переадресациями, мусорной рекламой порнографии и вебкам-сервисами».

Сотрудникам ресурса удалось пообщаться с отцом Радвинского, который рассказал, что его сын «безумно талантлив» и что первый вирус он написал в девять лет: «Он всегда тяготел к порнографии, занимался сайтами знакомств, всякое такое».

Сообщается, что когда Леониду Радвинскому было 22 года, на него подал в суд Microsoft. Ему вменяли рассылку писем под видом Amazon, благодаря чему «Лео» получал пароли и логины людей. Часть данный переправлялась на сайт, через который и раскручивался вебкам-сервис MyFreeCams, который сделал своего владельца миллионером — долгое время этот ресурс был крупнейшим в мире, на него работали более 100 тысяч моделей, а смотрели на них 5 миллионов зрителей.

«Система донатов за действия и сообщения в чате, „вип-комнаты“ за особый прайс при фундаментальной „бесплатности“ самого сайта — все эти базовые принципы совсем новой тогда индустрии заложил именно Леонид Радвинский. К своим ресурсам он создавал десятки „зеркал“ вроде сайтов MyFreeAsianCams.com, MyFreeLatinCams.com, CamWhores.com — на все порнографические вкусы. Теперь, опрометчиво кликнув на „сомнительную“ ссылку или баннер в интернете, можно было упасть в цикл автоматических переходов со страницы на страницу — и экран твоего компьютера в офисе оказывался набит девочками с MyFreeCams», — говорится в материале о Радвинском.

Фото с сайта https://onlyfans.baza.io.

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