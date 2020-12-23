Дуров устал оплачивать Telegram самостоятельно

Известный предприниматель и программист Павел Дуров сообщил, что его детище Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей. А чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик. Поддержка проекта обходится в сотни миллионов долларов в год.

Дуров пишет, что на протяжении большей части истории Telegram он оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram расходы выросли в разы.

«Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», — пишет программист.

Дуров сообщает, что в его планах нет продажи компании. Он считает, что Telegram должен существовать как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса.

«Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации», — уточнил бизнесмен.

В перспективе Дуров и его команда планируют расширять возможности Telegram в ряде аспектов коммуникации. Для осуществления задуманного он намерен со следующего года монетизировать Telegram. При этом уверяет, что большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения.

По словам предпринимателя, все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными для обычных пользователей.

За дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями нужно будет платить.

«Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если вдобавок к текущим бесплатным стикерам появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса», — пишет бизнесмен.

Дуров уточнил, что сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Для рекламы разработчики сети предложат собственную платформу, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а компании позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

Напомним, недавно Павел Дуров резко высказался по поводу флагманского айфона линейки 2020 года. По его мнению, это невероятно громоздкое оборудование, создающее общее ощущение устаревшего устройства.

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