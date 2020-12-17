В Киевском университете культуры открыт «Международный центр инновационных технологий»

Знаковое событие произошло на факультете дистанционного обучения Киевского университета культуры — открытие «Международного центра инновационных технологий».

Основная цель центра — повышение качества и эффективности образовательного процесса путем применения современных технологий для дистанционного и смешанного обучения, разработка экосистемы повышения цифровой компетентности преподавателей и студентов.

Центр оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей мультимедиа. Присутствовавшие на открытии представители профессорско-преподавательского состава университета и в онлайн-режиме студенты приветствовали друг друга аплодисментами по случаю презентации.

«Международный центр инновационных технологий» торжественно открыли почетный президент Университета культуры профессор Михаил Поплавский и декан факультета дистанционного обучения профессор Елена Чайковская.

«Сегодня эпохальное событие для Киевского университета культуры. Мы открываем „Международный центр инновационных технологий“. Это еще один шаг к созданию виртуального университета! Уверен, „Международный центр инновационных технологий“ будет способствовать доступности и эффективности образования для молодежи, ее готовности к использованию цифровых возможностей в жизнедеятельности, совершенствованию учебно-воспитательного процесса, дальнейшей модернизации, реформированию, трансформации Университета культуры и вхождению его в международное цифровое образовательное пространство», — сказал Михаил Поплавский.

Стоит отметить, Киевский университет культуры в составе консорциума украинских и европейских высших учебных заведений реализует проект международной программы Европейского союза Эразмус + по направлению КА2 «Развитие потенциала высшего образования» Рамочная структура цифровых компетентностей для украинских учителей и других граждан «(dComFra)». Участие в проекте позволяет совершенствовать цифровые компетентности преподавателей и студентов университета, способствует воплощению концепции развития цифровизации образования с помощью инновационных инициатив, отвечающих требованиям цифрового общества и европейским стандартам.

Елена Чайковская отметила, что факультет дистанционного обучения обеспечивает развитие цифровой среды университета путем применения информационно-коммуникационных технологий и цифровых инструментов для онлайн-обучения. Открытие «Международного центра инновационных технологий» будет способствовать качественным изменениям в парадигмах преподавания, обучения, научных коммуникаций университета как в отечественном цифровом образовательном пространстве, так и на международном уровне.

Это поддержка развития высокоэффективной цифровой образовательной экосистемы, которая предоставляет расширенный доступ к качественному, доступному, инклюзивному цифровому образованию с учетом возможности построения собственной траектории обучения.

«Международный центр инновационных технологий» Киевского университета культуры — это создание виртуального университета будущего.

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter