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Наука и технологии

Почему начали сбоить интернет-сервисы: СМИ назвали причины

16:55 16 декабря 2020
Ноутбук

В среду, 16 декабря, происходили сбои у популярных интернет-сервисов YouTube, WhatsApp и Telegram: возникали проблемы с просмотром видео, авторизацией, отправкой сообщений. Издание 360° называет возможные причины произошедшего.

По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, уже третий день крупнейшие сервисы работают со сбоями. имеет смысл версия Google по поводу системы аутентификации, которая не получает достаточного для работы числа серверов.

Гавриченков отметил, что сбой возможен при атаке злоумышленников или при повышенной нагрузке на серверы. Более актуален второй вариант, так как люди пытаются найти в интернете ответы на злободневные вопросы, что приводит к превышению физической емкости системы.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов считает, что есть три причины сбоев:

  1. Перегрузка серверов — во время пандемии возросло количество материалов, которые загружают пользователи.
  2. Нововведения — плохая работа сервиса возможна в момент, когда IT-специалисты вносят изменения.
  3. Диверсии со стороны — злоумышленники, которых не устраивает работа IT-компаний или их отношение к пользователям, взламывают сервисы.

«Есть движение антиглобалистов, которое выступает против мирового правительства. Также сформировалось или формируется всемирное движение против засилья этих глобальных IT-корпораций, которые не обращают внимания ни на граждан, ни на правительство», — считает Власов.

Фото: pixabay.com

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