В Twitter масштабный сбой

Вслед за масштабным сбоем в работе сервисов Google и видеохостинга YouTube проблемы начались и у Twitter. Уже более четырех часов пользователи жалуются на проблемы с доступом к ленте Twitter. Многим не удалось даже залогиниться в своем профиле. Об этом сообщает сервис Downdetector.

На перебои в работе Twitter жалуются пользователи в Европе, а также в Японии и США. Среди европейских стран больше всего жалоб поступает из Великобритании, Германии, Польши. Также жалуются пользователи из Москвы. Проблемы затронули и пользователей в крупных городах Украины, пусть и меньше, чем в других странах.

Тем временем в Google уже выяснили, в чем была причина масштабного сбоя популярных сервисов GMail и YouTube. В компании говорят, что все дело в технических неполадках — возникли проблемы с квотой внутреннего хранилища. Спустя 45 минут после обнаружения причины сбоя удалось восстановить работу сервисов.

«Приносим извинения всем пострадавшим и проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем», — пообещали в Google.

Фото pixabay.com

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