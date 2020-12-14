27.85 / 28.09 33.63 / 34.04
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

В Twitter масштабный сбой

19:03 14 декабря 2020
твиттер

Вслед за масштабным сбоем в работе сервисов Google и видеохостинга YouTube проблемы начались и у Twitter. Уже более четырех часов пользователи жалуются на проблемы с доступом к ленте Twitter. Многим не удалось даже залогиниться в своем профиле. Об этом сообщает сервис Downdetector.

На перебои в работе Twitter жалуются пользователи в Европе, а также в Японии и США. Среди европейских стран больше всего жалоб поступает из Великобритании, Германии, Польши. Также жалуются пользователи из Москвы. Проблемы затронули и пользователей в крупных городах Украины, пусть и меньше, чем в других странах.

Тем временем в Google уже выяснили, в чем была причина масштабного сбоя популярных сервисов GMail и YouTube. В компании говорят, что все дело в технических неполадках — возникли проблемы с квотой внутреннего хранилища. Спустя 45 минут после обнаружения причины сбоя удалось восстановить работу сервисов.

«Приносим извинения всем пострадавшим и проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем», — пообещали в Google.

Фото pixabay.com

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Maruv

«Бедняга, постоянно в одних трусах»: Maruv высмеяли за однотипные наряды

Таюне

Жена Олега Винника похвасталась наградой

Олег Винник

Олег Винник стал тренером "Голосу країни": имена всех звездных наставников шоу

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер