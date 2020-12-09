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Наука и технологии

Колонизация Марса отменяется? SpaceX отменила запуск корабля Starship за секунду до старта

3:15 9 декабря 2020
Starship

Несмотря на уверенность Илона Маска в том, что колонизация Красной планеты возможна через шесть лет, принадлежащая ему компания Spacex не смогла осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, и должен доставить человека на Марс.

Причиной стало автоматическое отключение одного из двигателей Raptor на T-1 секунде, сказано в сообщении SpaceX в Twitter.

Отмечается, что восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планировали поднять на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку, пишет УП.

Spacex вела трансляцию с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас, где установлен Starship SN8. Территория вокруг комплекса будет закрыта до 1:00 9 декабря.

Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11, 12, 13, 14, 15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются. В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 3 сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс. Запуск состоялся на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.

Фото: УП

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