"Ботанический ад": Малышева перечислила комнатные растения-"убийцы", от которых стоит избавиться

После рассказа о побочных эффектах самоизоляции телеведущая Елена Малышева обратила свой взор на комнатных растений, среди которых, как оказалось, есть весьма опасные.

Сделала она это традиционно в эфире передачи «Жить здорово!».

«Ботанический ад. Он будет у вас, если есть те растения-убийцы. Они вызывают удушья, ожоги и другие тяжёлые состояния», — сказала теледоктор в начале передачи.

Первое опасное комнатное растение, по мнению Елены Малышевой, — это диффенбахия. Его сок и выделения очень ядовиты за счёт содержания оксалата кальция. Если они попадут на слизистую, вещества вызовут отёки. По словам Малышевой, ребёнок может легко отломить и попробовать на вкус коварный цветок — и произойдёт трагедия.

Следующий домашний «убийца» называется монстера. Это лиана, произрастающая в лесах Южной Африки. Ночью она выделяет много углекислого газа вместо ожидаемого кислорода.

Третий опасный цветок — это антуриум. Он выделяет вещества, которые стимулируют выработку гистамина, вплоть до анафилактического шока.

Малышева добавила, что эти растения очень любят использовать в детских садах, в спальнях. Она порекомендовала запретить выращивать их в детских учреждениях и посоветовала убрать вообще любые цветы из детских комнат, потому что на листьях скапливается пыль, а в земле поселяется грибок и плесень.

Напомним, что в сентябре телеведущая развеяла миф о пользе алоэ. Выяснилось, что сок алоэ вера на 98 процентов состоит из воды, а два процента составляют полисахариды — сахара, которые содержатся во многих растениях. Малышева предположила, что любовь граждан к алоэ обусловлена консистенцией мякоти растения. Алоэ долгое время наделяли различными целебными свойствами, однако на самом деле эффективность растения не доказана, заключила она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «теледоктор» Елена Малышева дала три совета о том, что нужно обязательно сделать после перенесенного ковида.

Фото: Рамблер

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