9 декабря солнечный ветер обрушится на Землю со скоростью 800 километров в секунду

В ночь среды, 9 декабря, ожидаются геомагнитные возмущения, которые впервые за несколько лет вызваны вспышкой на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Причиной возмущений станут массы солнечного вещества — они выброшены из атмосферы звезды во время произошедшей 7 декабря вспышки и распространяются в направлении Земли. Наша планета немногим более суток будет подвергаться воздействию вещества со скоростью 800 км/с. После этого еще неделю сохранится повышенная скорость солнечного ветра.

Для снижения негативного влияния магнитных бурь медики советуют отказаться от спиртных напитков, кофе, никотина, жирных и острых блюд. Также рекомендуется избегать недосыпа.

Ранее был опубликован календарь магнитных бурь на декабрь — не исключается даже влияние на работу систем связи.

Фото: pixabay.com

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