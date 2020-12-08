Ученые рассказали, как можно уменьшить на 25 процентов риск смерти при инсульте и сердечном приступе

Инсульт, а также сердечно-сосудистые патологии часто становятся причиной смерти людей в различном возрасте. В то же время избежать печального исхода можно бы было при помощи приема статинов — препаратов, снижающих уровень холестерина в крови.

В этом уверены медики из American Medical Association, пишет Express.

Издание опубликовало результаты исследования специалистов Бригамской женской больницы в Бостоне. Они проанализировали сведения о здоровья 300 тысяч человек возрастом от 75 лет, среди которых 57 тысяч использовали статины.

Ученіе сопоставили результаты анализа по выборке людей, которым назначались статины, с результатами по группе имевших аналогичные клинические показатели, но не получавших лекарств. Медики убедились, что прием препаратов коррелировал с лучшими показателями состояния сердечно-сосудистой системы.

Авторы проекта заключили, что этот способ может на 25 процентов уменьшить риск риском смерти из-за последствий нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Также он позволяет избежать инсультов, сердечных приступов — их вероятность снижается на 20 процентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что невропатолог рассказал о симптомах инсульта, а также о том, что нужно делать до приезда скорой помощи.

Фото: gazeta.ru

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