Как тебе, Рогозин? Компания Илона Маска SpaceX отправила к МКС обновленный Crew Dragon

В преддверии отправки людей на Марс компания предпринимателя Илона Маска SpaceX впервые запустила в воскресенье, 6 декабря, обновленную грузовую версию своего космического корабля Dragon к Международной космической станции.

Об этом передает Громадське со ссылкой на NASA и SpaceX.

Сообщается, что воскресный запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.

Запуск корабля на ракете Falcon 9 состоялся со стартовой площадки во Флориде в 11:17 (18:17 по киевскому времени).

Спустя примерно 9 минут после старта первая ступень ракеты-носителя осуществила в автоматическом режиме посадку на платформу в Атлантическом океане.

Планируется, что корабль прибудет на МКС около 13:30 (20:30 по киевскому времени) в понедельник, 7 декабря. Там он будет оставаться в течение месяца.

В отличие от Dragon Crew, который может вместить на борту до семи членов экипажа или четыре человека и груз, обновленная грузовая версия корабля имеет вдвое больше отделений для хранения научных и исследовательских образцов для транспортировки на Землю и с нее.

Watch Falcon 9 launch upgraded cargo version of Dragon's first mission https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/hsXpSmePq7 — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Также корабль может сохранять полезную нагрузку в течение всего времени пребывания на МКС как дополнение к лаборатории на станции. Так, четыре груза с питанием будут находиться на корабле в течение всего времени пристыковки.

Кроме этого, грузовая версия корабля может сделать больше поездок: если Dragon Crew был рассчитан на две поездки на МКС и обратно, то новая версия может сделать пять.

Всего корабль доставит на космическую станцию 2 972 килограмма полезных грузов: принадлежности для экипажа, материалы для научных исследований, экипировку для выхода в космос, аппаратуру и компьютерные ресурсы.

В частности на МКС доставят материалы для исследований бактерий и грибков проекта BioAsteroid, материалы исследований изменений клеток сердечно-сосудистой системы в условиях невесомости (программа Cardinal Heart), образцы для проекта HemoCue, по которому ученые определяют количество лейкоцитов в условиях микрогравитации, материалы для исследования процессов в клетках и тканях головного мозга и тому подобное.

Напомним, что 17 ноября пилотируемый корабль Crew Dragon совершил стыковку с МКС. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Экипаж присоединился к русским Сергея Рыжикова, Сергей Кудь-Сверчков и американцу Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 в составе шестьдесят четвёртой основной экспедиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря успешным запускам космических кораблей в последние месяцы Илон Маск вошел в Топ-5 богачей планеты.

Фото: nasa.gov

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