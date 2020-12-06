В Чехии придумали бумагу против коронавируса — секрет в серебре

В Чехии ученые изобрели особую бумагу, уничтожающую различные типы вирусов, в том числе и новый коронавирус. Исследователи надеялись, что их открытием заинтересуются представители казначейства, а также предприятия, печатающие документы государственной важности. Но, как сообщает Aktualne.cz, оказалось, что намного больше спрос на такую бумагу в обычных больницах.

Ранее экспериментальным путем было доказано, что на бумаге коронавирус сохраняется в течение суток. На новинке, представленной чешским Институтом химических процессов, вирусы погибают в течение получаса. Секрет в том, что при производстве в бумагу добавляют особый состав с цинком и серебром.

Изначально исследователи считали, что их бумагу можно будет использовать для печатания денежных купюр, удостоверений, билетов на транспорт. Сейчас стало понятно, что такая сфера использования реальна, но намного больше новая бумага востребована в больницах: на ней можно писать медицинские рецепты, применять для оклейки стен в стерильных палатах. Даже больничные подставки для лекарств из стерильной бумаги намного снизят вирусную и бактериальную нагрузку.

В сравнении со спреями и жидкими антисептиками у бумаги есть неоспоримое преимущество: она работает постоянно, в течение многих лет, пока не истлеет сама. Повышая содержание антисептической добавки в бумаге, можно добиться, чтобы вирусы быстрее теряли вирулентность. Так, ученые полагают, что в перспективе можно довести время уничтожения коронавируса до пяти минут. Кроме вирусов, такая бумага будет губительна еще и для некоторых распространенных видов бактерий, например, для золотистого стафилококка, вызывающего ангину и гнойные поражения кожи.

Фото pixabay.com



192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter