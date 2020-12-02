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Наука и технологии

Ученые опровергли деление всех людей на "жаворонков" и "сов"

15:33 2 декабря 2020
сон

Масштабное исследование суточных ритмов человека опровергло популярный миф о том, что люди делятся исключительно на «жаворонков» и «сов». Как сообщает Би-би-си, по итогам исследования к двум «птичьим» хронотипам предложили добавить еще четыре в зависимости от периода наибольшей активности.

В Институте медицины РУДН объясняют: расширить классификацию существующих хронотипов человека пришлось, поскольку 60% людей не относились ни к утренне-активным «жаворонкам», ни к вечерне-активным «совам». Было решено дополнить классификацию следующими типажами:

  • высокоактивный тип (активен весь день);
  • дневной сонный тип (активен утром и вечером, активность снижается днем);
  • дневной активный тип (активен днем);
  • умеренно активный тип (активность снижается в течение дня).

В дальнейшем группе из 2283 человек предложили испробовать новую классификацию. Самым распространенным остается вечерний активный тип (24% проанкетированных), но львиная доля участников отнесла себя к новым хронотипам. 18% выбрали дневной сонный тип, 16% - умеренно активный тип. Меньше всего в популяции оказалось «жаворонков» (13%) и тех, кто активен всегда (к высокоактивному типу отнесли себя 9% опрошенных).

Фото pixabay.com

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