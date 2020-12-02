Илон Маск назвал дату отправки человека на Марс

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск, компания которого SpaceX провела летом испытания прототипа корабля для отправки на Марс, назвал сроки отправки человека на Красную планету.

Об этом передает CNBС.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — сказал предприниматель на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

При этом Маск добавил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

Как известно, в августе 2019-го Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету.

В сентябре того же года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск объявил Марс «свободной планетой», заявив, что будущая колония землян на Красной планете не будет признавать законы Земли. Вместо этого там планируется применять принципы самоуправления, «установленные добросовестно».

Фото: 3dnews.ru

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