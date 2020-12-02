Пора спасаться? Ученые выяснили срок уничтожения Солнечной системы

Возможно, попытки Илона Маска и других энтузиастов найти планеты, где условия жизни схожи с земными, не лишены основания: законы космоса говорят о том, что рано или поздно Солнечная система будет уничтожена.

Такие выводы подтвердило компьютерное моделирование, которое провели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Калифорнийского технологического института в Пасадене и Мичиганского университета, говорится в статье в The Astronomical Journal.

Согласно результатам моделирования, Солнце превратится в красного гиганта, а затем в белого карлика, потеряв половину массы.

Из-за того, что масса Солнца уменьшится, орбиты планет-гигантов сильно расширятся. Орбиты Юпитера и Сатурна образуют новую стабильную конфигурацию с орбитальным резонансом 5:2 (на пять оборотов Юпитера вокруг Солнца приходится два оборота Сатурна). Хотя такой орбитальный резонанс наблюдается и сегодня, в будущем планеты станут более уязвимыми к возмущающим воздействиям пролетающих мимо Солнечной системы звезд.

В течение ближайших 30 миллиардов лет соседние звезды своей гравитацией буквально раскидают все планеты Солнечной системы, кроме одной, которая останется у светила еще на десять миллиардов лет. По меркам космоса, произойдет все это довольно скоро.

Примерно через 50 миллиардов лет новое сближение со звездой в пределах 200 астрономических единиц избавит остывающее Солнце от последней планеты.

Таким образом, полное разрушение Солнечной системы произойдет в течение следующих 100 миллиардов лет. Это значительно больше, чем текущий возраст Вселенной, но меньше, чем следует из предыдущих оценок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что задолго до крушения всей Солнечной системы землянам стоит опасаться астероида Апофис, который оказался куда опаснее, чем считалось раньше.

Фото: Яндекс

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