На орбите Земли обнаружили мини-луну размером с автомобиль

Пока Украина только начинает участвовать в программе по создание постоянной базы на Луне, а также исследование Марса, американские ученые продолжают изучать «окрестности» нашей планеты и внезапно для себя обнаружили на орбите астероид 2020 CD3.

В этом им помог телескопом Lowell Discovery Telescope (LDT) в Аризоне (США), пишет Phys.org.

Данный «космический камень» находился на орбите нашей планеты почти три года, заработав благодаря своим размерам титул «мини-луны».

Обычно мини-луны улетают в открытый космос в течение года, а CD3 вращается вокруг Земли около 2,7 лет.

Первая мини-луна была обнаружена 14 лет назад и получила название 2006 RH120. Она находилась на орбите нашей планеты с сентября 2006-го по июнь 2007 года, после чего отправилась в межзвездное пространство.

В свою очередь, CD3 был обнаружен в минувшем феврале астрономами Кацпером Вежчосом и Тедди Прейном. Из-за его редкости открытие было встречено с большим энтузиазмом, и международная группа из 23 исследователей начала отслеживать его с помощью ряда телескопов, включая LDT, сообщает

В результате было установлено, что диаметр CD3 составляет всего 1,2 м. Для сравнения: наша Луна имеет диаметр около 3474 км. От Земли астероид находился в пределах 13000 км, тогда как расстояние до Луны составляет 384 400 км.

Однако, что наиболее важно то, что CD3 оказался естественным объектом, а не космическим мусором, захваченным гравитацией планеты. Судя его цвету и яркости астероида, основу составляет силикатная порода, как и у большинства объектов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

«Этот объект летел очень близко к Луне, что и вывело его на более стабильную орбиту», — пояснили астрономы.

«Скорость вращения самым большим вопросом исследования, оставшимся без ответа. Но удалось выяснить, что новый естественный спутник Земли вращается медленнее, чем ожидалось для объектов такого размера», — добавили ученые.

Теперь исследователи считают, что это открытие поможет охарактеризовать будущие мини-луны, которые случайно «забредут» в наши окрестности. Кроме того, объекты вызывают большой интерес у ученых, поскольку однажды они могут послужить целям миссий по добыче астероидов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что настоящую проблему для ученых представляет астероид (99942) Апофис. Астрономы рассчитали, что к 2068 году его траектория изменится настолько, что небесное тело может столкнуться с Землей.

Фото: vokrugsveta.ua

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