"До смешного просто": ученый разгадал тайну строительства пирамид Египта

Последние несколько сотен лет ученые выдвигают различные версии того, как были построены пирамиды Древнего Египта без наличия современной строительной техники. И этому вряд ли стоит удивляться, ведь, к примеру, конструкция Большой пирамиды Гизы, построенной для фараона Хеопса 4500 лет назад, весит, по оценкам специалистов, около 6 млн тонн.

После многочисленных дискуссий большинство экспертов пришли к выводу, что во время строительства огромные камни перетаскивали из ближайшего карьера. Но, как утверждает архитектор Питер Джеймс, эти гипотезы ошибочны, пишет Express.

По его словам, древнеегипетские методы строительства были «до смешного просты».

«Длина Большой пирамиды составляет 230 метров, а высота примерно 150. Когда блоки устанавливали, они все имели одинаковую высоту. Начинали сразу со всех четырех углов, поднимаясь вверх под теми же 45 градусами», — рассказал он.

По мнению Джеймса, по периметру пирамиды ставились каменные блоки, а ее внутренне пространство заполнялось камнями куда меньшего размера — то есть, не было необходимости транспортировать громадные глыбы за десятки километров.

«Это именно то, что делают сегодня каменщики: они следят за тем, чтобы все было квадратным. По мере того, как пирамида поднималась вверх, вершина становилась все уже», — добавил архитектор.

При этом Джеймс выразил уверенность, что в памятнике гораздо больше пустот, чем известно на сегодняшний день. Это связано как раз с небольшими блоками, используемыми при строительстве.

Архитектор признался, что, когда предложил просверлить внешнюю стену пирамиды, ему отказали, так как памятник привлекает много туристов, а значит и денег. Ученый отметил, что хранители пирамиды не хотят раскрывать сразу все ее секреты.

«Им по-прежнему нужна тайна, чтобы люди могли прийти и потратить деньги на посещение, но количество открытий, которые ожидают нас впереди, поистине поражает», — заключи Джеймс.

Ранее сообщалось, что три блока, которые находятся в основании Великой пирамиды, вызвали настоящий ажиотаж, когда ученые обнаружили в них «аномалии». Официальные лица заявили, что речь, скорее всего, идет о наличии пустых участков внутри пирамиды или внутренних воздушных потоках.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в марте власти Египта приняли решение вновь открыть после 14-летней реставрации пирамиду Джосера, где ранее был найден «путь в загробный мир». Восстановительные работы в пирамиде Джосера обошлась стране в 6,6 млн долларов.

Фото: lonelyplanet.com

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