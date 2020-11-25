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Наука и технологии

Британский архитектор заявил, что нашел дом, где в детские годы жил Иисус Христос

3:25 25 ноября 2020
Дом Иисуса

Израиль — страна, которая манит к себе не только не только путинских олигархов, но и археологов. Одним из таких энтузиастов стал и профессор Кен Дарк, археолог из Университета Рединга, который прибыл в Землю обетованную 14 лет с надеждой сделать настоящее открытие.

И, похоже, это ему удалось: Кен заявил, что раскопал место, где провел свое детство Иисус Христос, пишет Daily Mail.

По словам Дарка, он изучал остатки жилища 1-го века под монастырем в Назарете, которое было частично вырублено в известняковом склоне холма в городе опытным мастером. Как считает ученый, этим мастером был Иосиф, отец Иисуса.

Как известно из религиозных источников, Иосиф был плотником, но в Новом Завете его также называют тектоном — мастером, который мог бы построить дом. Жилище, вероятно, представляло собой дом во внутреннем дворе, с жилыми и складскими помещениями и террасой на крыше для внешних домашних дел. В ходе исследований, консолидировавших все имеющиеся данные, показали, что тот, кто построил дом, очень хорошо разбирался в камнеобработке. И это определенно соответствовало тому, что можно было бы ожидать от жилища Иосифа.

По словам Дарка, лестница в доме была искусно построена с использованием части естественной пещеры, а другая часть пещеры использовалась для поддержки потолка комнаты.

Эти особенности показывают, что тот, кто построил комнату, хорошо знал свойства местного камня и способы его обработки. Постройка имела пол из спрессованного мела и даже была обнаружена керамика и фрагменты сосудов из известняка.

В целом дом имел сложную конструкцию. Там была жилая зона, складское помещение, а на крыше — зона для домашних дел и отдыха. Лестница в доме была высечена в скале.

После смерти Иисуса на этом месте были построены две церкви. Исследователь считает, что это указывает на священное значение этого места для верующих.

Жилище под монастырем нашли еще в 1880-х годах и еще тогда библеист Виктор Герен заявлял, что это может быть детский дом Иисуса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда работа с архитектурными памятками приносит разочарование жителям городов, где она проводится.

Фото: Daily Mail

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