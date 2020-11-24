Археологи выяснили, что библейский великан Голиаф был ростом с современного баскетболиста

Археолог Университета Бригама Янга в штате Юта, являющегося крупнейшим частным религиозным университетом в США, заявил, что библейский великан Голиаф на самом деле был не так уж высок. Как пишет издание Daily Star, современные баскетболисты ему практически в этом не уступают.

Хотя в Библии говорится, что будущий царь Иудеи и Израиля Давид сошелся в схватке с трехметровым Голиафом, ученый Джеффри Чэдвик, ссылаясь на результаты раскопок, утверждает, что рост грозного филистимлянского воина составлял лишь примерно 2,38 метра. Рост самых высоких в истории спорта игроков в баскетбол, Мануте Бола и Мурешана Георге, составлял 2,31 метра. А рядом с самым высоким человеком в мире, американцем Робертом Уодлоу, Голиаф показался бы почти карликом. Страдавший опухолью гипофиза и акромегалией Уодлоу, согласно данным Книги рекордов Гиннесса, на момент своей смерти в 1940 году имел рост 2,72 метра.

Описывалось, что рост Голиафа достигал «четырех локтей и пяди». В прошлом году в Израиле были раскопаны ворота родного город Голиафа — Гат. И было обнаружено, ширина городских стен составляла 2,38 метров — что соответствовало расстоянию в четыре локтя и одной пяди. Причем, как отмечает издание Science News, именно в «локтях», принятых в те времена на территории Израиля. Египетские «локти», которыми ученые ранее измеряли расстояние, как оказалось, отличались по длине от «израильских».

«Древний автор использовал настоящую архитектурную метрику того времени, чтобы описать рост Голиафа и указать, что он был также велик и силен, как стены его города», — сказал Чедвик.

Теория Чэдвика вызвала интерес других библейских экспертов, хотя они признают, что следует провести дальнейшие исследования в этом вопросе.

В те времена слова «четыре локтя и пядь» было обычным выражением, означающим «большой и сильный».

Считается, что Давид поедил Голиафа в поеднике с помощью пращи, а затем отрубил ему голову. Победой Давида над Голиафом началось наступление израильских и иудейских войск, которые изгнали со своей земли филистимлян.

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