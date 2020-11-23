Ученые назвали продукт, который помогает продлить годы жизни человека

Достигать долголетия человеку мешают различные проблемы со здоровьем, и наиболее распространенными являются заболевания сердечно-сосудистой системы вместе с дегенеративными процессами головного мозга, способствующими развитию возрастного слабоумия.

Оказывается, избежать подобного рода осложнений может помочь употребление какао, пишет Express

«Обзор девяти исследований показал, что более высокий уровень потребления какао связан со значительно меньшим риском сердечно — сосудистых заболеваний, инсульта и смерти. Согласно двум шведским исследованиям, ежедневная доза горького шоколада от 19 до 30 граммов существенно сокращает вероятность развития сердечной недостаточности», — говорится в статье.

К примеру, исследования показали, что содержащиеся в какао вещества флаванолы улучшают уровень оксида азота в крови, что расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, вместе с этим улучшая кровоток и снабжение сердечной мышцы кислородом.

Также учеными было установлено что благодаря потреблению какао снижается содержание «плохого» холестерина ЛПНП, разжижается кровь (эффект может быть сопоставим с действием аспирина), улучшается концентрация сахара в крови, уменьшается воспаление — все это обеспечивает мощный профилактический эффект в отношении сердечного приступа.

Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют, что полифенольные соединения какао препятствуют развитию нейродегенеративных заболеваний, улучшая функционирование головного мозга за счет активизации кровотока. Эти вещества обладают способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер и участвовать в биохимических процессах, производимыми нейронами.

Испытание с участием 34 пожилых людей, получавших какао с высоким содержанием флаванолов, говорит, что за неделю потребления какао приток крови к мозгу увеличивается на 8%, через две недели — на 10%.

«Потребление какао играет защитную роль в здоровье мозга, защищая его от развития нейродегенеративных патологий, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Помимо того, ежедневный прием флаванолов какао улучшает умственную работоспособность у людей с психическими нарушениями и без них», — констатировали медики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо какое ученые определили еще один, не менее доступный продукт, который поможет продлить жизнь человека.

Фото: foodinformer.ru

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