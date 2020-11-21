После локдауна человечество поразит другая эпидемия: врачи сделали неутешительный прогноз

Число инфицированных коронавирусом людей в мире стремительно растет, и правительства многих стран вынуждены вводить из-за этого жесткий карантин.

Но длительная самоизоляция, ограничения на передвижение и постоянный стресс от плохих новостей приводит к резкому увеличению числа пациентов с гипертонией, пишет Daily Mail.

По информации исследователей из Аргентины, в одной больнице страны почти 25% пациентов приёмного отделения в первые три месяца после введения карантина 20 марта этого года доставлялись с жалобой на гипертонический криз. Из 1 643 больных 391 или 23,8% столкнулись с гипертонией. Это на 37% выше, чем за аналогичные три месяца 2019 года.

Врачи находят несколько возможных причин связи между социальной изоляцией и повышенным артериальным давлением. К примеру, рост показателей стресса из-за пандемии, ограничение личных контактов, нарастание финансовых и семейных проблем. Играют существенную роль и изменения привычного поведения в жизни человека. Он гораздо меньше двигается, чаще налегает на вредные продукты питания и алкоголь. Всё это способствует прибавке лишнего веса, являющегося фактором риска развития гипертонии.

В странах на постсоветском пространстве более трети взрослых людей страдают от повышенного артериального давления. Преимущественно оно вызывается генетикой, плохим питанием, стрессом и вредными привычками. Гипертония является единичным самым важным фактором риска инсульта, при наличии устойчиво повышенного артериального давления вырастает опасность инфарктов, стенокардии, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых патологий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению киевского кардиолога Илоны Бегларян, повышенное давление часто никак не проявляется: человек может прийти к врачу с жалобами на ухудшение зрения или боль за грудиной, а на самом деле их причиной может быть высокое давление.

Фото: Daily Mail

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