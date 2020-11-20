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Наука и технологии

Роботы наступают: телеканал представил ведущую, которую не отличить от человека

3:53 20 ноября 2020
Телеведущая

Похоже, предсказание актера Владимира Горянского о том, что сценарии фильмов скоро будут писать роботы, может оправдаться быстрее, чем казалось ранее, и искусственный интеллект (ИИ) может заменить человека в некоторых сферах его деятельности уже в обозримом будущем.

Повод для таких предположений (и опасений) представляет эксперимент, который недавно провел южнокорейский телеканал MBN, который представил зрителям свою новую ведущую, пишет «Лайф» со ссылкой на Oddity Central.

«Журналистка просто великолепна! С идеальной дикцией и минимальным шансом сделать оговорку в прямом эфире. Мало того, она не ограничена пространством и временем. Именно так, ведь она — результат работы целой команды специалистов по искусственному интеллекту», — отмечает автор статьи.

За основу для ИИ-ведущей взяли журналистку Ким Джу-ха, которая уже не первый год работает на MBN и полюбилась многим зрителям. Но теперь никто не может быть уверен, действительно ли на экране настоящая женщина или её цифровая копия. Подмену заметить совсем нелегко — сходство невероятное: от внешности и голоса до характерных жестов, которыми запомнилась Ким.

«Я была создана путём глубокого изучения 10 часов эфиров Ким Джу-ха. Я детально прорабатывала её голос, мимику, движения губ и всего тела. Теперь я могу вести новости точно так же, как это делает Ким», — говорит дама-робот.

Отмечается, что MBN разработал технологию для создания копий ведущих в партнёрстве с компанией Money Brain, занимающейся производством искусственного интеллекта. Теперь телеканал надеется использовать ИИ-журналистов для освещения важных событий, если вдруг в редакции не оказалось ведущих. Но в будущем есть шанс, что цифровые репортёры станут регулярно появляться в эфире,

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию известный шоумен, теле- и радиоведущий Дмитрий Чекалкин рассказал о том, как украинцы могут использовать ИИ уже в нынешних реалиях.

Фото: odditycentral.com

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