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Наука и технологии

Помог бы не только Ефремову: в Британии ученые разработали аппарат для опохмела

4:13 19 ноября 2020
Аппарат для опохмела

Пока во многих странах лучшими средствами, выводящими алкоголь из крови, остаются капустный рассол и йога, в Британии ученые решили подойти к данному вопросу более основательно и разработали в преддверии зимних праздников специальный аппарат, быстро отрезвляющий человека.

Он ускоряет этот процесс, по сравнению с естественным отрезвлением, более чем в три раза, пишет Daily Mail.

По сути, это специальное устройство для гипервентиляции, представляющее собой медицинскую маску, которая особой грушей накачивает в организм человека углекислый газ.

За счёт гипервентиляции легкие начинают быстро выдыхать алкоголь. Чем интенсивнее осуществляется процесс дыхания, тем больше алкоголя выходит наружу. Конечно, более глубокое и быстрое дыхание, чем при обычных условиях, позволяет удалять углекислый газ из крови вместе с алкоголем. Но именно во время этого процесса и появляются такие симптомы похмелья, как головокружение и слабость. Вот для их предотвращения и создан данный препарат.

Изначально он был разработан для помощи при отравлениях окисью углерода или для более быстрого восстановления от анестезии, потом его адаптировали для тех, кому угрожает серьезный риск алкогольного отравления.

Изобретатели устройства утверждают, что им могут пользоваться и столкнувшиеся со злоупотреблением алкогольных напитков люди. Устройство уже проверили на мужчинах из небольшой группы, участники которой получили примерно половину стакана водки (в Британии считается очень солидной дозой).

Впоследствии они смогли очиститься от алкоголя более чем в три раза быстрее с помощью этой машины, чем естественным образом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о звездах помимо Михаила Ефремова, которым бы наверняка очень помог такой аппарат.

Фото: Daily Mail

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