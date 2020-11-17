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Наука и технологии

Корабль SpaceX Crew Dragon пристыковался к МКС

7:31 17 ноября 2020
стыковка

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который стартовал с мыса Канаверал 16 ноября, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Видео опубликовано на YouTube-канале NASA.

«Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уолкер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи прибыли на Международную космическую станцию в понедельник, когда корабль SpaceX Crew Dragon Resilience пристыковался к комплексу в 23:01 по времени восточного побережья США над Айдахо», — говорится в сообщении.

Напомним, прошлый запуск Dragon в конце мая нынешнего года был первой пилотируемой космической миссией, запущенной с территории США за девять лет. Последний раз «Шаттл» взлетел с американского космодрома в 2011 году, и с тех пор для доставки астронавтов на орбиту NASA была вынуждена прибегать к услугам «Роскосмоса».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выходец из Украины Макс Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США среди частного бизнеса после Илона Маска и Джефрри Безоса.

Фото NASA

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