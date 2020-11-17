Успокоит не только нервы: недорогой антидепрессант оказался эффективным при осложнениях от коронавируса

В поисках средств против распространения коронавируса сотрудники Медицинской школы при Вашингтонском университете в Сент-Луисе выяснили, что антидепрессант флувоксамин помогает снизить риск тяжелого течения Covid-19 и госпитализации в больницу.

К такому выводу они пришли в результате проведения двойного слепого рандомизированного контролируемого исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA, пишет МК.

Отмечается, что изучить флувоксамин, применяемый для лечения депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства, в контексте Covid-19 решили потому, что он обладает сильными противовоспалительными свойствами: медики предположили, что препарат сможет предотвратить цитокиновый шторм — мощную, а иногда смертельную воспалительную реакцию иммунной системы на коронавирус и другие патогены.

В исследовании участвовали 152 взрослых американца (средний возраст — 46 лет; 109 из них были женщинами) с подтвержденным методом полимеразной цепной реакции коронавирусным заболеванием. На момент начала эксперимента симптомы у них были легкими и присутствовали около недели.

Испытуемых случайным образом распределили поровну на две группы: первая в течение 15 дней принимала флувоксамин (по 50 миллиграммов вечером в первый день, затем по 100 миллиграммов два раза в день, а потом дозу увеличивали до 100 миллиграммов трижды в день), второй давали плацебо.

Как показали результаты, ни у кого из 76 больных в первой группе не наблюдалось ухудшение состояния (насыщение кислородом — 92% или ниже наряду с затрудненным дыханием или развитием пневмонии) по сравнению с шестью (8,3 процента) участниками группы плацебо. При этом четверо из них госпитализировали в больницу на срок от четырех до 21 дня. Один пациент находился на ИВЛ на протяжении 10 дней. Летальных исходов медики не зафиксировали.

Таким образом, сделали вывод авторы работы, флувоксамин может снизить риск ухудшения состояния пациентов с Covid-19.

«Результаты испытаний обнадеживают. Флувоксамин следует рассмотреть для лечения пациентов с Covid-19 на ранних стадиях болезни. Даже если вакцины или другие терапевтические средства используются в качестве первой линии защиты, флувоксамин способен резко снизить риск госпитализации. <…> Лечение, которое может предотвратить проблемы с легкими у людей, заразившихся коронавирусом, крайне необходимо. Мы с нетерпением ждем возможности провести в ближайшие недели более масштабное исследование для дальнейшей оценки эффективности флувоксамина», — отметили исследователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Германии ученые назвали напиток, способный уничтожать коронавирус.

Фото: dw.com

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter