Может обернуться страшной катастрофой: астероид Апофис оказался куда опаснее, чем считалось раньше

Обнаруженный в 2004 году астероид Апофис долгое время считался «не очень опасным» для Земли: считалось, что небесное тело объект массой 2,7*1010 килограммов и радиусом около 185 метров пройдет рядом с Землей в 2013, 2029, 2036 и 2068 годах, не причинив ей значительного ущерба.

Однако исследование, проведенное американским астрономом Дэвидом Толеном и его коллегами, показало, что к астероиду стоит отнестись с большей опаской. Свои соображения Толен изложил в докладе, сделанном в ходе онлайн-собрания Отделения планетарных наук Американского астрономического общества, пишет pcnews.ru.

Толен и его коллеги отметили, что более ранние исследователи не учли так называемый эффект Ярковского, при котором солнечные лучи падают на одну сторону астероида. Это приводит к появлению реактивного импульса за счет нагревания и остывания этой стороны и придает небесному телу дополнительное ускорение.

Такой эффект приводит к тому, что Апофис отклоняется от расчетной траектории примерно на 170 метров в год. При этом астероид постепенно сближается с нашей планетой. Следовательно, вероятность его столкновения с Землей несколько выше, чем предполагалось ранее.

Толен считает, что в 2029 и 2036 годах риск столкновения астероида с планетой остается чисто математическим. А вот прохождение Апофиса мимо Земли в 2068 году может обернуться катастрофой планетарного масштаба — и к этому стоит как-то подготовиться. Изучение Апофиса при его приближении в 2029-м должно дать ученым более полное представление о том, будет ли этот объект угрожать человечеству 39 годами позже.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что космическое агентство NASA опубликовало видео вращения астероида Бенну, который также считают потенциально опасным для Земли.

Фото: assiette.ru

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