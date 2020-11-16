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Наука и технологии

Ученые объяснили, как увидеть звездопад Леониды на осеннем небе

5:54 16 ноября 2020
Leonids

В понедельник и вторник, 16 и 17 ноября, ночное небо Земли озарит метеоритный дождь Леониды, который будет виден в разных странах мира, в том числе и в Украине.

Об этом напоминает британское издание Express.

Звездопад образуется из-за того, что Земля пролетает мимо обломков кометы Темпеля-Туттеля, которые при входе в атмосферу сгорают и образуют вспышки света, что создает видимость падающих звезд.

Максимальной интенсивности Леониды достигают один раз в 33 года. В последний раз это случалось в 2001 году.

Название звездопада происходит от его радианта — места, откуда в небе визуально появляются сгорающие частицы — созвездия Льва (англ. Leo). Однако заметить метеоры можно как в области созвездия, так и в других частях небесного пространства.

По словам астрономов, чтобы увидеть звездопад, нужно найти в ночном небе созвездие Льва. При этом нужно быть внимательными, поскольку Леониды несутся по небу со скоростью 254 920 км/ч (это самый быстрый из известных метеорных потоков).

Звездопад лучше всего видно после полуночи и до рассвета, когда небо наиболее темное. Наблюдать за метеоритным дождем лучше вдали от уличных фонарей и освещенных уличных районов. Специалисты отмечают, что увидеть Леониды можно невооруженным глазом — бинокли или телескопы не нужны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прошлым летом многие земляне могли наблюдать за небесной феерией, которую образовывал метеорный поток Персеиды.

Фото: express.co.uk

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