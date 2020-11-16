Погода позволила: Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал с мыса Канаверал

Пилотируемый корабль Crew Dragon (C207 Resilience) с астронавтами миссии USCV-1 отправится в воскресенье, 16 ноября, к Международной космической станции (МКС).

Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Сообщается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 19:27 по времени восточного побережья США (02:27 по Киеву понедельника) с космодрома на мысе Канаверал.

Напомним, что данный полет считается историческим, так как впервые осуществляется по новой модели — NASA закупает услуги по транспортировке астронавтов в космос у частных подрядчиков. Старая модель — владение и оперирование собственным оборудованием, как было с «Шаттлами», — уходит в прошлое.

Целью полета является смена экипажа на МКС, а также выполнение заданий по программе NASA Commercial Crew Program. Астронавты проведут на МКС около шести месяцев.

Напомним, что в составе экипажа четыре человека, в том числе три астронавта NASA и представитель агентства аэрокосмических исследований Японии:

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прошлый запуск «Драгона» в конце мая нынешнего года был первой пилотируемой космической миссией, запущенной с территории США за девять лет. Последний раз «Шаттл» взлетел с американского космодрома в 2011 году, и с тех пор для доставки астронавтов на орбиту NASA была вынуждена прибегать к услугам «Роскосмоса».

Фото: BBC News

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