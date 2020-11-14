Исторический старт от Илона Маска: на МКС летят три американца и японец

В воскресенье, 15 ноября, компания Илона Маска SpaceX намерена осуществить первый пилотируемый коммерческий полет своего корабля многоразового использования Crew Dragon. Исторический старт с мыса Канаверал во Флориде запланирован на вторую половину дня (в Украине будет середина ночи, 16 ноября). На орбиту отправятся четыре человека — три американских астронавта и представитель Японского космического агентства JAXA. «ФАКТЫ» решили представить членов этой экспедиции, которая получила название Crew-1 — «Экипаж-1».

Полковник ВВС США Майк Хопкинс был отобран НАСА для полетов в космос в 2009 году. Впервые он отправился на орбиту в 2013 году в составе экспедиции 37/38, которая работала на Международной космической станции (МКС). Хопкинс провел тогда на МКС 166 суток. Он также совершил выходы в открытый космос, общая длительность которых составила 12 часов 58 минут. До того, как перейти в НАСА, Майк испытывал новые самолеты и космическое оборудование. Хопкинсу 51 год. Он родился в штате Миссури в религиозной семье, члены которой были методистами. Женился Майк на католичке Джули Штуц, которая родила ему двоих сыновей. В 2013 году Хопкинс перешел в католическую веру.

Виктор Гловер попал в НАСА в 2013 году после службы в Военно-морских силах США. Для него это будет первый полет. К Виктору приковано особое внимание американских СМИ, потому что он темнокожий. Его несколько раз пытались спровоцировать, задавая вопросы о расизме в НАСА. В июне Гловер не выдержал и ответил: «Помните о том, кто летает в космос и кто готовит все эти полеты — люди! Если мы научились вместе противостоять природным катастрофам и пандемии, мы обязательно научимся и поймем, как преодолеть расизм. Иначе мы не сможем чувствовать себя в безопасности в космосе. Спасибо, что спросили». Гловеру 44 года. Он родом из Калифорнии. Женат, четверо детей.

Шэннон Уокер в НАСА уже более 30 лет. Она попала в агентство в 1987 году после окончания колледжа. В июне 2010 года впервые отправилась в космос на борту российского корабля «Союз ТМА-19». Провела на МКС 163 суток. Уокер 55 лет. Она замужем, а астронавтом Энди Томасом.

Для Соити Ногути это будет уже третий полет в космос. Так что японец самый опытный член Crew-1. Ему 55 лет. Он должен был впервые полететь в марте 2003 года на шаттле Atlantis, однако 1 февраля 2003 года разбился шаттл Columbia, погибли все семь членов экипажа. НАСА перенесла остальные полеты. В результате Ногути отправился на орбиту в июле 2005 года на борту шаттла Discovery. Полет продолжался почти 14 суток. За это время Соити трижды выходил в открытый космос, принимая участие в ремонтных работах на МКС. Свой второй полет Ногути совершил в декабре 2009 года на борту российского корабля «Союз ТМА-17». В этот раз он провел на МКС более 163 суток.

Crew Dragon должна вывести на заданную орбиту ракета-носитель многоразового использования Falcon 9. Она также создана компанией SpaceX.

Члены Crew-1 намерены провести на МКС 180 суток.

НАСА будет вести прямую трансляцию запуска корабля.

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