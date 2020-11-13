Украина взялась осваивать Луну

Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы «Артемида», целью которой является создание постоянной базы на Луне, а также исследование Марса, комет и астероидов в мирных целях. Как сообщило Государственное космическое агентство Украины, договоренности включают в т. ч. безопасное захоронение космического мусора.

В Украине надеются, что подписание договоренности будет способствовать в т. ч. заключению Рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и

Правительством США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, поскольку Рамочное соглашение от 31 марта 2008 потеряло силу еще 22 января 2019 года.

Отметим, что Россия на данный момент не входит в число подписантов соглашения «Артемида».

Кстати, в сентябре NASA запатентовало «бюджетный» способ добраться до Луны.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter