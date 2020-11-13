Украина взялась осваивать Луну
Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы «Артемида», целью которой является создание постоянной базы на Луне, а также исследование Марса, комет и астероидов в мирных целях. Как сообщило Государственное космическое агентство Украины, договоренности включают
В Украине надеются, что подписание договоренности будет способствовать
Правительством США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, поскольку Рамочное соглашение от 31 марта 2008 потеряло силу еще 22 января 2019 года.
Отметим, что Россия на данный момент не входит в число подписантов соглашения «Артемида».
Кстати, в сентябре NASA запатентовало «бюджетный» способ добраться до Луны.15
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