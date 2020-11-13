28.12 / 28.35 33.02 / 33.42
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Украина взялась осваивать Луну

12:52 13 ноября 2020
Украина взялась осваивать Луну

Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы «Артемида», целью которой является создание постоянной базы на Луне, а также исследование Марса, комет и астероидов в мирных целях. Как сообщило Государственное космическое агентство Украины, договоренности включают в т. ч. безопасное захоронение космического мусора.

В Украине надеются, что подписание договоренности будет способствовать в т. ч. заключению Рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и

Правительством США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, поскольку Рамочное соглашение от 31 марта 2008 потеряло силу еще 22 января 2019 года.

Отметим, что Россия на данный момент не входит в число подписантов соглашения «Артемида».

Кстати, в сентябре NASA запатентовало «бюджетный» способ добраться до Луны.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Патрис Эвра

Легенда «Манчестер Юнайтед» расстался с женой и позвал замуж молоденькую модель

Названо условия для полного локдауна в Украине

Названо условие для полного локдауна в Украине

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер