Ученые определили доступный продукт, продлевающий жизнь человека

В поисках средства, которое могло бы продлить человеческую жизнь и снизить риски сразу нескольких смертельно опасных заболеваний, ученые определили, что на звание такого «уникального» продукта может претендовать красный перец чили.

Об этом говорится в статье в издании Scientific Sessions, которая основана на выводах из недавнего исследования, проводившегося Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Авторы статье рассказывают, что ученые решили проверить влияние употребления в пищу чили на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого они проанализировали информацию о здоровье и питании 570 тысяч человек из США, Китая, Италии и Ирана. Данные взяли из ведущих мировых баз по здравоохранению. В числе прочего базы содержали информацию об употреблении в пищу перца чили.

Исследователи пришли к выводу, что те люди, которые регулярно включали в свой рацион перец чили, имели на 26 процентов ниже риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23 процента — от рака. Более того, относительное снижение смертности по остальным причинам у них также наблюдалось — и составило 25 процентов.

«Люди, регулярно употребляющие чили, снижают личный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, рака — на 23 процента. Риск смерти от любых причин — на 25 процентов по сравнению с теми, кто не ест его вообще или ест редко», — констатируют аналитики.

Исследователи полагают, что способность продукта удлинять людям здоровую жизнь обусловлена его высокой концентрацией веществ антиоксидантов, препятствующих развитию воспаления и ассоциированных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, рак, диабет. Одним из достоинств чили, по словам ученых, является его стабилизирующее влияние на содержание сахара в крови.

Впрочем, пока ученые не спешат делать окончательных выводов. Чтобы точно определить, действительно ли чили стал причиной снижения смертности, нужны дополнительные исследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые определили количество кофе, продлевающее жизнь на два года.

Фото:newfoodmagazine.com

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