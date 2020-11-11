Есть в каждой аптечке: Малышева назвала доступное средство от коронавируса

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева, известная как «доктор-миллионерша из телевизора», рассказала в эфире программы «Жить здорово» о том, что хорошо известный всем аспирин может эффективно бороться с коронавирусом.

Об этом, по словам телеврача, свидетельствуют данные последних исследований, проведенных в США, передает КП.

Мнение Малышевой поддержал кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили, который подчеркнул, что пациенты, которые принимали небольшие дозы аспирина для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, имели лучшие результаты лечения коронавирусной инфекции.

«Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция легких», — объяснил Мацкеплишвили.

Врачи отметили, что аспирин не действует на сам вирус, однако может улучшать состояние пациента, так как препятствует образованию тромбов.

«Все, что мы говорим про аспирин сегодня — для взрослых», — уточнила Малышева и призвала не давать препараты с ацетилсалициловой кислотой детям.

В свою очередь, Мацкеплишвили заключил, что людям, которые принимают аспирин по назначению доктора, стоит продолжать прием таблеток, а тем, кто хочет начать это делать, стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Малышева рассказала, как по соплям определить состояние здоровья человека.

Фото: КП

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