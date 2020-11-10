«Вакуумный поезд» перевез первых пассажиров: проведены испытания в рамках проекта Virgin Hyperloop

В США провели первые испытания пассажирских перевозок в рамках проекта Hyperloop, на котором в Украине давно было решено «поставить крест».

Так, 8 ноября компания Virgin Hyperloop провела испытания подземного поезда в рамках проекта Hyperloop, передает сайт канала РенТВ со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что первыми пассажирами стали сооснователь и технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан.

С момента первого упоминания Hyperloop эксцентричным миллиардером в 2012 году прошло более восьми лет. Для стороннего наблюдателя прогресс в сфере разработки вакуумных поездов с тех пор продвигался медленно. Однако «за кулисами» кипела работа", и, наконец, есть результаты. Компания Virgin Hyperloop осуществила первые испытания с пассажирами внутри капсулы.

Поскольку испытания проходили на тестовом треке длиной всего 500 метров, каких-то внушительных скоростей достичь не удалось. Прототип под индексом XP-2 разогнался до 100 миль в час (160 километров в час) и почти сразу начал тормозить. Насколько можно судить по видео, все путешествие заняло пару десятков секунд, а в салоне пассажирской капсулы ощущалась заметная вибрация. Однако дрожание камеры можно объяснить жестким креплением и отсутствием стабилизации.

Трудно сказать, как скоро появятся первые коммерческие маршруты вакуумных поездов, но в Virgin Hyperloop не скрывают оптимизма. Несмотря на все технические трудности и перестановки в руководстве, компания смогла дойти до полноценных тестов с людьми на борту.

Небезызвестный бренд Virgin в названии этой технологической компании неслучаен. Она является частью огромной империи стартапов и предприятий Ричарда Брэнсона (Richard Branson). Этот бойкий англичанин по опыту и популярности может запросто сравниться с Илоном Маском (а в чем-то и превосходит его). В его портфолио — самые разные высокотехнологичные компании, а также целая медиаимперия, авиакомпания и «пучок» туристических фирм.

Сравнивая стартапы Брэнсона и Маска, нельзя не заметить, что два визионера идут рука об руку. Например, основанный через два года после SpaceX Virgin Galactic достиг успехов в разработке космоплана SpaceShipTwo. Теперь компания Ричарда реализует замысел Маска по созданию вакуумного поезда.

Капсулы Virgin Hyperloop на длинных участках пути должны достигать скорости 760 миль в час (1223 километра в час). Чтобы снизить сопротивление воздуха в тоннеле, из него откачивается почти весь воздух — создается форвакуум (давление не превышает тысячной миллиметра ртутного столба). Герметизированные пассажирские капсулы движутся по направляющему рельсу, не касаясь его за счет магнитной левитации.

Способ изоляции капсулы от поверхностей тоннеля — одна из основных особенностей разработки Virgin Hyperloop. По первоначальному концепту, который разработал Илон Маск с инженерами SpaceX, каждая «вагонетка» должна закачивать под себя оставшийся в трубе воздух. Благодаря высокой скорости и низкому давлению для левитации капсулы нужно будет совсем немного газа.

Тем не менее, поскольку идея Hyperloop была опубликована в открытом виде с приглашением к реализации всех желающих, стартапы начали работать над самыми разными вариантами. Можно сказать, что сейчас подразделение Virgin продвинулось едва ли не дальше своих «коллег». Перед испытаниями с живыми людьми было произведено более 400 тестов первой версии прототипа — XP-1.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что миллиардер Илон Маск объявил о запуске первого в мире вакуумного сверхскоростного туннеля Hyperloop еще два года назад, пообещав прокатить первых пассажиров бесплатно.

Фото: virginhyperloop.com

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