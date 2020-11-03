Берегись кассира: ученые выяснили, представители какой профессии являются "суперраспространителями" COVID-19

Работники продуктовых магазинов являются активными распространителями коронавирусной инфекции, и в 20 чаще переносят коронавирус, чем люди из категории простых покупателей, поэтому поход в супермаркет может быть не менее опасным, чем посещение массовых мероприятий.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, говорится в статье в журнале Occupational & Environmental Medicine.

В исследовании приняли участие 104 сотрудника одного магазина в Бостоне. Каждого проверили на COVID-19 в мае, и ни у кого не обнаружили симптомов опасного заболевания.

Затем продавцов и кассиров провели в сентябре. Оказалось, что уровень заражений среди торговых работников составлял уже 20% (по сравнению с 1,3% у обычных граждан, покупателей).

При этом большинство инфицированных сотрудников (свыше трех четвертей из зараженных), не демонстрировали никаких симптомов вроде жара, кашля, либо одышки.

И, что более опасно, они продолжали ходить на работу и заражать покупателей, несмотря на то, что сами должны были уходить на самоизоляцию.

Возможно, именно это и могло приводить к серьезным вспышкам заболевания в различных регионах, полагают авторы исследования.

В итоге ученые пришли к выводу, что «ключевые работники продовольственных магазинов могут быть суперраспространителями коронавирусной инфекции, даже ничего об этом не зная».

Исследователи надеются, что результаты их эксперимента будут способствовать пересмотру положений, согласно которым даже при тотальном карантине работа продовольственных магазинов сохраняется — возможно, это является ошибкой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вспышку COVID-19 может спровоцировать не только посещение супермаркета, но и выступление российских исполнителей.

Фото: mvestnik.ru

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